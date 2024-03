, che ieri hanno continuato a lavorare a parte. Entrambi salteranno anche la partita di Coppa Italia, sempre con i biancocelesti. Il centrocampista argentino, fermo dall’8 marzo per una lesione al bicipite femorale destro, potrebbe tornare disponibile contro la Fiorentina il 7 aprile per la trentunesima giornata di campionato mentre per il polacco l'attesa può essere più lunga. Milik infatti dovrebbe rientrare la gara successiva, quella in cui la Juve affronterà il Torino in trasferta. Lo riporta Tuttosport.