Juventus, Team Jay torna in TV: l'iniziativa per i più piccoli

La Juventus ripropone Team Jay in TV

Chi è Jay

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, annuncia il ritorno di un'iniziativa tanto apprezzata soprattutto dai tifosi più piccoli.Dopo il successo su YouTube,torna in TV: ora anche la seconda stagione sarà trasmessa sul piccolo schermo!Dal 7 aprile, la seconda stagione della serie animata che ha conquistato i più piccoli andrà in onda in esclusiva per l’Italia su(Sky 603) e(Sky 605), i canali di Paramount dedicati ai bambini e ai ragazzi.Jay, la zebra più amata dai giovani tifosi bianconeri, è pronto a tornare in campo con nuove avventure, sfide emozionanti e tanto calcio, sempre accompagnato dalla sua squadra di amici inseparabili: Matteo, Cami, Wushu e Duke. Insieme, scopriranno il valore dell’amicizia, del rispetto e del gioco di squadra per affrontare ogni ostacolo e vivere al massimo la passione per lo sport, in una serie che affronta anche importanti temi sociali come l'inclusione, il rispetto dell'ambiente, l'empatia e l'importanza del lavoro insieme.



Dove e quando seguire le nuove puntate di Team Jay

NickJr (Sky 603) – dal lunedì al venerdì, quattro episodi al giorno alle 7:15, 16:00, 17:00 e 19:00.

Nickelodeon (Sky 605) – dal lunedì al venerdì, quattro episodi quotidiani alle 9:20, 11:00, 13:00 e 15:10.

Dove e quando rivedere la prima stagione di Team Jay

Ma le sorprese non finiscono qui: sempre dal 7 aprile, i più piccoli potranno rivivere le origini di Jay e del suo team con la prima stagione di Team Jay in onda su Super!, canale 47 del digitale terrestre e Tivùsat e sul canale 625 di Sky, dal lunedì al venerdì alle 10:15. Un’occasione perfetta per riscoprire le prime imprese della zebra juventina e dei suoi inseparabili amici.Pronti a continuare a divertirvi insieme a Jay e i suoi amici?!