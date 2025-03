Juventus, Tchatchoua e Zanoli se Cambiaso parte? La situazione

Getty Images

Jacksonsi prepara all’esame dello Stadium. Il giovane terzino camerunense, classe 2003, è una delle rivelazioni della stagione, grazie a prestazioni solide che hanno attirato l’attenzione di diversi top club. Secondo Tuttosport, il Napoli di Antonio Conte e il Milan hanno già sondato il terreno, mentre la Juventus lo ha fatto visionare più volte, forte degli ottimi rapporti con il club gialloblù. Lo scorso anno, infatti, la Vecchia Signora aveva già anticipato la concorrenza dell’Inter per Juan, pescato proprio dal Verona.

Tchatchoua Juve, la situazione

Zanoli Juve, la suggestione

Cambiaso Juve, le ultime

Già in ottobre c’erano stati contatti diretti tra la Juventus e l’agente di Tchatchoua, William D’Avila, lo stesso che cura gli interessi di Arnaud Kalimuendo, attaccante finito nei radar bianconeri come possibile vice Vlahovic. Tuttavia, le priorità per l’attacco sono cambiate e il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha puntato su un top player come Kolo Muani.Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare diversi terzini, con la sensazione che qualcosa cambierà in estate. Oltre a Tchatchoua, un altro nome di interesse è Alessandro Zanoli, ex talento del Napoli portato in azzurro proprio da Giuntoli e Pompilio. Il classe 2000 si è imposto in Serie A e il suo cartellino è destinato a passare al Genoa per 7 milioni, una volta raggiunta la salvezza del Grifone.In casa Juve si pensa anche al futuro di Andrea Cambiaso. Secondo Tuttosport, il Manchester City potrebbe presentare un’offerta da 60 milioni, con un quinquennale da 6 milioni a stagione per il giocatore. Se la proposta si concretizzasse, la Vecchia Signora potrebbe lasciarlo partire, aprendo scenari interessanti per la corsia esterna.Chiaro che, a questo punto, sono molti di più i condizionali e i punti interrogativi rispetto alle certezze. Per esempio, da monitorare la situazione del City che potrebbe subire un blocco del mercato per le note vicende legali. Tanti ma e tanti se; intanto, la Juventus ospiterà il Verona e, in ogni caso, sarà l'occasione per osservare da vicino Tchatchoua.