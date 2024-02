Ecco il messaggio della Juve: "Questi primi mesi a Torino per Timo sono stati positivi: è sceso in campo 22 volte su un totale di 27 gare, tenendo in considerazione il campionato e la Coppa Italia e proprio quest'ultima competizione merita una menzione speciale.Weah, infatti, ha trovato il suo primo gol in gare ufficiali con la Juventus proprio nel match contro la Salernitana, valido per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Un gol che difficilmente sia noi che lui avremmo immaginato più bello. Timo, a meno di mezz'ora dal suo ingresso in campo a gara in corso, ha ricevuto il pallone da Locatelli e una volta arrivato a circa venticinque metri dalla porta ha lasciato partire un destro potentissimo che ha colpito la parte interna della traversa prima di infilarsi in rete. Un'autentica gemma – la sua prima in bianconero e per di più all'Allianz Stadium – una delle più belle della nostra stagione fino a questo momento.Quella contro la Salernitana è stata la prima partita del 2024, un anno che per Timothy è iniziato nel migliore dei modi e l'augurio è che possa regalargli e regalarci altre soddisfazioni. Buon compleanno, Timo, da tutti noi!".