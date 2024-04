Tutto è cambiato in casa Juventus e oggi l'attenzione al dettaglio nella voce costi è la prima regola. Sì, perché attualmente la rosa della Juventus costa 126 milioni di euro lordi ed è ancora la più cara in Italia nonostante l’abbattimento progressivo del monte ingaggi, iniziato dalla dirigenza Agnelli e proseguito dalla nuova gestione Ferrero-Scanavino. Il parco giocatori della Signora, 4° in Serie A per valore economico dei cartellini e dunque legittimamente con la Champions (più che lo scudetto) come obiettivo nel mirino, è più oneroso di quello dell’Inter (119,5 milioni) neo campione d’Italia. E ciò Significa, come scrive il Corriere dello Sport, semplificando ed estremizzando il concetto, che i calciatori guadagnano più di quanto meriterebbero: un cortocircuito che spiega molto, se non tutto. Così la Juve arriva a nuovi tagli.