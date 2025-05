Juventus, la 'scossa' di Tudor: c'è anche un tabù trasferta da infrangere

AFP or licensors

Laha un'infinità di buoni motivi per andare allo stadio Olimpico a battere la, nel tardo pomeriggio di sabato. Il primo, ovviamente, è quello di ottenere punti - possibilmente tre - fondamentali per la corsa alla, dopo che la trasferta a Bologna ha lasciato tutti soddisfatti a metà.sa che al cospetto della sua ex squadra si gioca tanto, se non tutto, anche del suo futuro, direttamente legato per contratto al raggiungimento del quarto posto, che comunque non gli garantirebbe la sicura permanenza in bianconero, e anche per questo non intende assolutamente mollare la presa, anzi.

La Juventus e il tabù trasferta

Serve lo spirito di Tudor

Vincere all'Olimpico, inoltre, significherebbe anche sconfiggere un vero e proprio: la Vecchia Signora, infatti non conquista i tre punti fuori casa dal 23 febbraio scorso (a, quando fu decisivo Dusan Vlahovic), e Tudor lontano dallo Stadium ne ha racimolati due in tre partite (due pareggi e il ko di Parma). II tecnico croato, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, dovrà lavorare anche sulle difficoltà della sua squadra nel gestire il vantaggio: tanti i punti persi in questa stagione dopo aver segnato per primi, a Bologna è successo quello che era già capitato contro la Roma, quando all'Olimpico i bianconeri si fecero riacciuffare.La squadra accusa la stanchezza, lo dimostrano i frequenti cali nei secondi tempi, ma non è questo il momento di mollare. Ora bisogna stringere i denti e lottare, perché a Roma sarà come una finale, anche se al momento non si fanno troppi calcoli limitandosi a pensare a una gara alla volta. Di sicuro l'Olimpico sarà teatro di una battaglia, di quelle che piacciono a Tudor, uno che da giocatore si esaltava quando sentiva il rumore dei nemici e riusciva a tirare fuori il meglio proprio quando il clima intorno a lui si faceva ostile. Ecco, lo spirito che conta di trasmettere alla sua Juventus è proprio questo: per andare in Champions, del resto, non c'è altra strada.





