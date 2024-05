Szczesny, gli scenari sul mercato

Con l'arrivo di Michele Di Gregorio, che sarà il prossimo portiere della Juventus, c'è da capire cosa succederà con Szczesny. Il club bianconero vorrebbe trovare una soluzione per cederlo risparmiando così l'alto ingaggio del polacco. Al momento però la volontà di Szczesny è quella di rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto, ovvero 2025.Come racconta Tuttosport però, lo scenario potrebbe cambiare se dall'Arabia Saudita decidessero di puntare con forza su alcuni portieri delle big di Premier League. Su tutti, vengono fatti i nomi di Ederson del Manchester City e Allisson del Liverpool. In caso di addio, si aprirebbero le porte anche per vedere Szczesny in una di queste squadre.