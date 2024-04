Wojciecha caccia di un traguardo a cifra tonda. Il portiere della, infatti, ha mantenuto la porta inviolata per 99 volte in Serie A, 77 proprio con la maglia bianconera e 22 con quella della Roma: il prossimo sarà, quindi, il suo 100° clean sheet nella competizione. L'estremo difensore si è rivelato fondamentale anche in questa stagione per la Vecchia Signora, di cui non mancherà di proteggere la porta anche nel derby di questa sera contro il. Dopo aver chiuso la gara contro la Fiorentina senza subire gol, punta a ripetersi anche oggi.