In un attimo nel cuore di tutti gli juventini del mondo



Grazie per le parate e grazie per i sorrisi: buona vita Tek! pic.twitter.com/4tqRvfAvyN — JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2024

Wojciech Szczesny ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico a 34 anni, al culmine di una carriera che l'ha visto protagonista per quasi un ventennio, nel corso del quale - oltre ad aver rappresentato la Polonia - ha vestito anche maglie prestigiose come quelle di Arsenal, Roma e, per sette anni, quella della Juventus. E proprio la Juve, ovvero quello che rimarrà l'ultimo club della sua carriera, ha voluto omaggiare il suo ex portiere che, nella giornata di martedì 27 agosto, ha chiuso ufficialmente la sua carriera da portiere. Ecco il post che il club bianconero ha pubblicato sui propri social: