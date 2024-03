Szczesny può rinnovare con la Juventus

Lasta attivamente cercando di garantire il futuro del suo portiere di alto livello,, al di là della scadenza del suo contratto attuale, fissato al 30 giugno 2025. Anche dopo le sue brillanti prestazioni con la nazionale polacca, Szczesny ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori portieri in circolazione, e la Juventus è determinata a mantenere il talento saldamente nelle proprie fila.Nonostante Szczesny sia attualmente uno dei giocatori più anziani nella rosa della Juventus, e nonostante il suo stipendio sia tra i più elevati del club , la dirigenza bianconera ha avviato dialoghi con l'obiettivo di prolungare il contratto del portiere polacco. Si spera di garantire almeno un'altra stagione di servizio, possibilmente ristrutturando l'attuale accordo retributivo.Questa trattativa, che si annuncia cruciale per il futuro della Juventus in campo, si prevede entrerà nel vivo nei prossimi mesi, una volta che la stagione sarà giunta a termine e le attività sul campo saranno momentaneamente sospese., e il prolungamento del contratto di Szczesny rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.Il portiere polacco, con la sua costanza, la sua esperienza e le sue parate spettacolari, ha dimostrato di essere un vero pilastro per la squadra, contribuendo in modo significativo alla sua solidità difensiva. Il suo rinnovo contrattuale non sarà solo una mossa strategica, ma anche un segnale di fiducia nell'abilità e nella dedizione di Szczesny,