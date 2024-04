La benedizione che arriva da un giocatore esperto, uno dei senatori di questa Juventus ed è tutta per Kenan, il più talentuoso giovane in casa bianconera. A parlare è Wojciech Szczesny, portiere della Juve, che é stato ieri protagonista di un'intervista a Foot Truck in cui ha ammesso di essere stato colpito e stregato dal classe 2005: "Ho scommesso con qualcuno che Kenan Yildiz sarebbe stato nominato per il Pallone d'Oro entro 5 anni. Ho giocato con molti giocatori, ma non ho mai visto un talento simile. Sono fiducioso di vincere questa scommessa". Insomma, parole di un certo spessore.