Juventus, svolta sul futuro di Lookman

Ademola Lookman si prepara a salutare l’Atalanta. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’attaccante nigeriano lascerà Bergamo al 100% nella prossima sessione estiva. Un’uscita già scritta, che accenderà una corsa tra diversi club pronti a contendersi il giocatore.La Juventus lo sta seguendo con attenzione, considerandolo un profilo interessante per arricchire l’attacco con qualità, velocità e imprevedibilità. Tuttavia, la concorrenza è altissima: Lookman è infatti nel mirino anche di numerose squadre di Premier League, dove ha già giocato in passato, e di alcuni club spagnoli, sempre attenti ai profili tecnici e dinamici come il suo.

"Vi avevamo detto 99, ma ora possiamo dire anche 100%: Lookman lascerà l’Atalanta», ha dichiarato Moretto, confermando come il giocatore sia destinato a cambiare aria. «Ci sono tanti club in Italia e in Premier che lo vogliono, ma occhio anche a qualche club spagnolo".Per la Juventus, che in estate cercherà innesti offensivi mirati, Lookman rappresenta una possibilità concreta ma tutt’altro che semplice: la valutazione dell’Atalanta sarà elevata e la concorrenza agguerrita. I bianconeri dovranno muoversi con decisione se vorranno inserirsi davvero nella corsa.