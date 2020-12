Per la prima volta in stagione Andrea Pirlo avrà l'intera rosa a disposizione. Una giornata a suo modmo speciale quella di oggi, in cui il tecnico abbraccerà tutto il gruppo squadra per la prima volta. Rientrati Demiral e Chiellini, rientrati i giocatori all'estero, per la prima volta in stagione, questa mattina tutti i componenti della rosa si alleneranno in gruppo. Sarà l'unica seduta della giornata, l'ultima del 2020.