Juventus, svolta per Kolo Muani? Cambia la formula

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus ha deciso di concentrare le proprie energie sul ritorno di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, reduce da sei mesi positivi in prestito dal Paris Saint-Germain, ha lasciato ottime impressioni a Torino e il club bianconero vuole riportarlo alla corte di Igor Tudor per la stagione 2025/2026.Volontà chiara di Kolo Muani e gradimento di TudorLa volontà del giocatore è chiara: proseguire la sua avventura in maglia bianconera. Anche Tudor ha espresso più volte il suo apprezzamento per le qualità del francese, considerandolo un profilo ideale per il suo progetto tecnico. Tuttavia, il nodo principale resta la trattativa con il PSG, che non intende ripetere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma preferirebbe una soluzione definitiva.

L’apertura della Juventus: obbligo di riscattoCome riferisce Sport Mediaset, la Juventus ha aperto all’opzione di un prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Le parti stanno ora lavorando per trovare un accordo sulla valutazione complessiva dell’operazione. L’obiettivo bianconero è chiudere la trattativa entro la fine della settimana.