Quanto può guadagnare la Juventus con la Supercoppa italiana

Dopo la partita di domani contro la Fiorentina per lasarà il momento di volare a Riad per la, che mette in palio il primo trofeo stagionale per una squadra tra quella bianconera, il, l'e l'. Oltre a un notevole tesoretto economico: la, con l'accordo con l'Arabia per giocare nella città saudita, riceverà infatti 23 milioni di euro, 16.2 dei quali da destinare ai club.Da questa stagione, insomma, disputare la competizione conviene perché, mal che vada, la trasferta frutterà 1.6 milioni, anche solo per il "disturbo". Le cifre crescono poi, chiaramente, con il passaggio in finale (in cui la Juve, se batterà il Milan venerdì 3 gennaio, incontrerebbe la vincente di Inter-Atalanta): semplicemente giocare frutterà 5 milioni, mentre la formazione che alzerà il trofeo al cielo ne incasserà 8.