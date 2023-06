La Juve inizia a muoversi sul mercato. Tra lunedì e martedì il nuovo direttore sportivo Manna incontrerà l’Empoli per iniziare a entrare nel vivo delle discussioni per diversi giocatori che potrebbero fare al caso dei bianconeri e intavolare un asse che possa rendere tutti soddisfatti. Sì, perché all’Empoli piace molto Filippo, talento classe 2001 nell’ultima stagione in prestito al Monza, e con la Juve si ragiona per un’acquisizione a titolo definitivo per circa 6 milioni. E sullo stesso binario della trattativa può viaggiare il colpo Fabiano, terzino sinistro che però ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma è molto stimato in casa Juve. Tutto qui?No, perché il discorso tra Juventus ed Empoli può allargarsi anche ad altri giocatori. Come riporta calciomercato.com, i bianconeri apprezzano molto sia Guglielmo Vicario che Jacopo Fazzini e il ds azzurro Pietro Accardi chiederà informazioni anche su altri giovani.