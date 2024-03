Stando a La Gazzetta dello Sport, è Andreal'unica certezza dellaper quanto riguarda la batteria degli esterni in vista della prossima stagione. Tra le note più positive dell'annata in corso, il classe 2000 azzurro ha già il posto assicurato a differenza di Filip, per cui ci sono già stati sondaggi dall'Arabia Saudita, Timothy che ha deluso le aspettative , e Samuel, per cui in estate potrebbero essere valutate offerte utili a garantire una plusvalenza. Bisognerà poi aggiungere qualcosa anche nei "terzi" di difesa, se non altro per sostituire il partente Alex Sandro.