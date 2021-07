Oltre alla Nazionale di Roberto Mancini, anche laha recitato un ruolo da protagonista in questo Europeo. E non soltanto per i quattro giocatori diventati campioni con la maglia azzurra. La squadra bianconera è infatti quella con ilnel corso di questo Europeo itinerante. Nessun altro club è stato in grado di fare meglio dei bianconeri, che vincono questa speciale classifica conrealizzati.- La parte del padrone la fa sempre, che con 5 centri in sole quattro partite ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo. CR7 ha provato fino all’ultimo a trascinare il Portogallo verso un clamoroso bis, ma la corsa della Nazionale lusitana si è fermata agli ottavi di finale contro il più quotato Belgio.- Oltre ai 5 gol di Ronaldo, al secondo posto si trova, autore di 3 gol con la maglia della Spagna. L’attaccante della Juve ha trovato la rete del pareggio proprio nella semifinale contro gli Azzurri, ma si è poi fatto parare il rigore decisivo da Donnarumma nella lotteria finale.A quota 2 c’è: l’esterno ha iniziato l’Europeo in panchina da vice Berardi, ma dopo due partite si è preso la maglia da titolare e non l’ha più lasciata. Per Federico due gol decisivi e di pregevole fattura contro Austria e Spagna. Chiudono a quota uno: il primo ha messo a segno un gol nella fase a gironi con la maglia del Galles, mentre il secondo ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 in finale contro l’Inghilterra.- Al secondo posto, con 8 gol totali e distanziate quindi di ben 4 reti dalla Juventus, ci sono, con Sterling (3) e Lukaku (4) migliori marcatori. Al quarto posto, con 7 gol segnati, c’è un’altra italiana, ldi Matteo Pessina.- A Wembley si è festeggiato il trionfo della Nazionale, ma anche del Campionato italiano, che ha surclassato le più quotate Bundesliga, Premier League e Liga.