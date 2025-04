Juventus sul talento Karetsas: gioca nel Gent, lo cercano le big d'Europa

Getty Images

Laè sempre molto attenta per quanto riguarda i giovani talenti in giro per l'Eurpa. Emissari bianconeri, racconta Tuttosport, sono stati avvistati al Jan Breydel Stadium per seguire l’ultima sfida da di playoff di campionato tra il Bruges e e il Genk, vinta 1-0 dai padroni di casa. Osservato speciale il giovane grecoKaretsas è un centrocampista offensivo del Genk, classe 2007, che in stagione si è messo in mostra raccogliendo 3 gol e 4 assist in 44 presenze. Karetsas

è entrato in campo soltanto nei venti minuti finali, sufficienti tuttavia a rafforzare gli ottimi feedback raccolti in passato per lui.Oltre alla Juventus, sul talento del Genk ci sarebbero ancheIl club belga però ha fissato un prezzo piuttosto alto per il ragazzo: la valutazione si aggira infatti intorno ai 15 milioni di euro.