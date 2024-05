Futuro Giovanni Leoni, Juventus interessata

Tra i talenti che ha in rosa la Sampdoria c'è Giovanni Leoni, arrivato a gennaio dal Padova. Ha avuto un'avventura quantomeno particolare alla Samp. Esordio, poi qualche minuto con il Brescia, con un errore costato il pareggio ai blucerchiati, da quel momento in poi è stato a lungo utilizzato da Pirlo dal primo minuto, ricambiando con prestazioni di livello e segnando anche un gol, a Palermo, riferisce calciomercato.com.La formula con cui Leoni è approdato a Genova, sponda Samp, è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni. Un diritto di riscatto che, secondo Il Secolo XIX, verrà esercitato dalla Samp. Leoni è infatti entrato nel mirino di alcune importanti società di Serie A. In particolare, potrebbe profilarsi un derby di mercato per lui. L'interessamento della Juventus è di lungo corso, se ne parla già da settimane, da qualche tempo invece si vocifera anche del Torino sul calciatore.