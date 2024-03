Si riparlerà dialla fine della stagione, quando il futuro diventerà più chiaro. Al momento, l'ipotesi più diffusa è che Soulé possa essere ceduto per apportare liquidità: la sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e la Juventus potrebbe ottenere risorse fresche da destinare al mercato estivo. Sarà un'estate intensa, poiché è l'anno delle Olimpiadi e Matias potrebbe essere convocato dall'Argentina: "I Giochi Olimpici sono un sogno e per realizzarlo devo dare il massimo con il club e dimostrare in allenamento di voler partecipare. È una competizione di grande importanza: giocatori del calibro di Messi, Di Maria e Agüero l'hanno vinta. Poterla giocare accanto a Leo sarebbe un sogno. Non ne ho ancora discusso con la Juventus, anche perché non so ancora se resterò o meno; quando sarà il momento, ne parlerò con loro."