L'elenco degli obiettivi comuni per il centrocampo è piuttosto ampio e include anche giocatori come Lewis, da tempo nel mirino della Juventus ma considerato anche da De Laurentiis, specialmente con il nuovo direttore sportivo in carica.Inoltre, sia la Juventus che il Napoli condividono un interesse perdello Shakhtar Donetsk, nonostante la clausola da 100 milioni. Si prevede un'asta aperta per il giocatore, con la partecipazione anche di club della Premier League durante il mercato estivo. Questo suggerisce che entrambe le squadre di Serie A hanno ambizioni simili di rinforzare il proprio centrocampo con talenti di alto livello, nonostante le sfide economiche che potrebbero incontrare nel processo di trattativa. Ne scrive Tuttosport.