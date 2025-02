Juventus subito al lavoro verso l'Empoli: il report dalla Continassa

E ancora una volta, non c'è tempo da perdere. Ma nemmeno occasioni per riposare, perché dopo la vittoriosa trasferta sul campo del Cagliari che ha lasciato tante buone sensazioni laè già attesa da un altro importante impegno, quello casalingo di Coppa Italia contro l'(fischio d'inizio alle 21.00 di mercoledì 26 febbraio), in cui l'obiettivo sarà quello di conquistare una vittoria per andare in semifinale. Quest'oggi, dunque, la squadra bianconera è tornata subito al lavoro alla Continassa, come si legge nel report sul sito ufficiale del club.

L'allenamento della Juventus del 24 febbraio

Le condizioni degli infortunati

"Allo Juventus Training Center, i titolari scesi in campo in Sardegna hanno fatto scarico, mentre quelli meno impegnati nella gara di ieri, dopo il consueto riscaldamento, hanno svolto. La squadra tornerà ad allenarsi domani, sempre alla Continassa, in mattinata", si legge nella nota del club.Sempre questa mattina, intanto, si è presentato al JMedical Nicolò Savona , i cui esami hanno evidenziato "una elongazione del bicipite femorale della coscia destra" che con tutta probabilità lo costringerà ai box per (almeno) un paio di settimane. Segnali incoraggianti, invece, sul fronte per lui non si sono resi necessari ulteriori controlli , cosa che sembra autorizzare un moderato ottimismo sulle sue condizioni fisiche dopo lo stop nel match di ieri sera. Più incerta, infine, la situazione di Douglas Luiz, che ha avvertito un altro fastidio muscolare al flessore e sarà valutato più accuratamente nei prossimi giorni