Juventus subito al lavoro verso il PSV: su cosa ha insistito Thiago Motta

Come già dicevamo, non è proprio il momento di rallentare o riposare per la, che dopo la bella vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter è dovuta tornare subito al lavoro per preparare l'importante sfida di mercoledì contro il, valida per il ritorno dei Playoff didopo il 2-1 dell'andata all'Allianz Stadium firmato dai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula. Da valutare le condizioni di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso , ancora alle prese rispettivamente con un problema muscolare e il fastidio ormai "cronico" alla caviglia, con il primo che al momento rimane a rischio forfait.

L'allenamento della Juventus del 17 febbraio

L'obiettivo della Juventus in Olanda

Ecco il report ufficiale del club bianconero sul lavoro svolto questa mattina alla Continassa: "Si apre una settimana importantissima per i bianconeri. Mercoledì la Juve sarà in campo a Eindhoven, per difendere il 2-1 dell’andata e cercare di accedere agli ottavi di Champions League. Come ha detto Mister Motta proprio ieri nel post partita, non c’è tempo di festeggiare la bella vittoria con l’Inter in campionato, perché l’Europa chiama. E allora, gruppo subito in campo nella mattinata di oggi: se chi ha giocato titolare ieri ha usufruito della classica seduta di scarico, il resto della squadra si è focalizzata, dopo il riscaldamento, su. Domani dunque è vigilia: allenamento aperto ai media al mattino al Training Center, poi partenza per l’Olanda e, alle 18.15, conferenza stampa dei bianconeri al Philips Stadion".Nei prossimi giorni la Juventus andrà in Olanda con un grande obiettivo, quello di conquistare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League confermando il successo di martedì all'Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven (che tra l'altro aveva già sconfitto 3-1 all'esordio nella competizione, nel settembre scorso). Per farlo Thiago Motta dovrà poter contare sul contributo di tutti, sia di chi farà parte dell'undici titolare che dei giocatori che subentreranno dalla panchina a gara in corso, proprio come successo una settimana fa in casa.