Juventus, l'allenamento di lunedì 28 ottobre

Dal sito ufficiale della Juve, le ultime dalla Continassa dopo il derby d'Italia a due giorni da una nuova gara, quella contro il Parma.Continua il periodo ricco di appuntamenti per la. I bianconeri, infatti, prima della terza sosta stagionale saranno attesi da quattro gare in undici giorni. Andiamo con ordine, però, partendo dalla prima di queste sfide, quella contro il: nella mattinata di oggi, post “Derby d’Italia”, la squadra si è ritrovata al Training Center per iniziare a preparare la sfida casalinga contro gli emiliani, in programma mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 e valida per il primo e unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/2025.Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo a una partita, il gruppo è stato diviso in due: chi è partito titolare contro i nerazzurri si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – sul possesso palla alternato al lavoro atletico.