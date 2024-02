Si è concluso poco fa l'della, che questa mattina si è ritrovata alladopo la sconfitta di ieri sera contro l'Udinese. Chi è sceso in campo all'Allianz Stadium ha svolto lavoro di "scarico", mentre gli altri bianconeri un'intensa seduta in campo. Buone notizie sul fronte Dusan: l'attaccante serbo si è infatti aggregato in parte alla squadra e domani sarà completamente in gruppo. Nel mirino la gara di sabato contro il Verona, in cui si spera possa essere di nuovo protagonista; la sua assenza, dovuta al sovraccarico muscolare accusato dopo il Derby d'Italia, si è sentita parecchio nel match di ieri.