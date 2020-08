PRONTI PER LA FESTA A CASA!



In casa Juventus è il giorno della festa scudetto. I bianconeri alzeranno al cielo il nono scudetto di fila, il primo per Maurizio Sarri che questa sera sarà squalificato e scenderà in campo solo per festeggiare con i suoi ragazzi. ​"Sarebbe inutile chiedere una prova per la prossima partita - ha dichiarato Sarri in conferenza -. Domani (oggi ndr) giocherà chi non rischia nulla, di fare una buona partita, domani vogliamo fare soprattutto festa". E la Juve su Twitter ha seguito il tecnico pubblicando questo post: