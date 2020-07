Compito di oggi

Trovare cose più veloci del tiro di @cristiano.

E postarle qui pic.twitter.com/jQejJDKYJQ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2020

Il gol di Cristiano ha fatto nuovamente il giro del Mondo,Quel salto in alto che dette portò in dote alla Juve i tre punti grazie (anche) ad un altro gol capolavoro di Paulo Dybala. La Juventus su Twitter ha celebrato le loro reti e quelle di Douglas Costa ma a proposito del bolide di Ronaldo ha fatto un post a parte in cui interpella i suoi follower: "Compito di oggi: trovare cose più veloci del tiro di Cristiano. E postarle qui". Cosa vi viene in mente?