Il gol del giorno in casa Juve è quello segnato dail 20 febbraio di quattro anni fa. Quella sfida finì 2-1 per la Juventus che poi, ovviamente, vinse lo scudetto e arrivò in finale di Champions League. Un capolavoro, uno dei tanti del regista bianconero che al termine della stagione avrebbe poi lasciato la squadra. La Juve l'ha celebrato così nella giornata di oggi facendo tornare alla mente uno dei gol più belli visti a Torino in questi anni. E i tifosi, si vede dai commenti, non hanno dimenticato il Maestro.