Compie oggi 44 anni l'ex attaccante della Juventus Marco Di Vaio. Arrivato in bianconero dal Parma nell'estate del 2002, restò due stagioni in bianconero vincendo segnando 28 gol in 84 partite, vincendo uno scudetto ed una Supercoppa Italiana. Oggi responsabile scouting del Bologna, Di Vaio ha vestito anche le maglie di Parma, Bologna, Salernitana, Valencia, Genoa, Monaco, Lazio, Verona e Montreal Impact dove ha chiuso la sua carriera di allenatore. La Juve ha ricordato il suo compleanno su Twitter.