"Non seguo il suo lavoro quotidianamente e non ho visto spesso le partite del Bologna", ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica del, a proposito dei recenti accostamenti dell’emittente Cadena Ser al tecnico italo-brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che è pure nel mirino di Juventus e Milan, nell'eventualità in cui Massimilianoe Stefanoterminassero le rispettive esperienze a giugno. Affrontando più in generale l’argomento del prossimo allenatore del Barcellona, Deco ha dichiarato: "Non abbiamo parlato ancora con nessuno. Dovrà essere una persona che sposi il nostro progetto, che proponga un calcio spettacolare e ambizioso. Rafa Marquez? E’ qui con noi, è giovane e sta crescendo bene. E’ migliorato molto e lo farà ancora. Jurgen Klopp? E’ un allenatore top, ma non credo che sia il momento di parlarne. Abbiamo diverse opzioni sul tavolo e affronteremo il discorso più avanti".