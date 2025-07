Juventus su Rashford: i numeri della sua stagione tra United e Aston Villa

Getty Images

Rashford, i numeri della stagione

Presenze: 41

Minuti: 2.440

Goal: 11

Assist: 9

Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra laha messo nel mirino un altro giocatore in rotta con il, dopo Jadon Sancho : si tratta di Marcus Rashford , attaccante classe 1997, a sua volta in cerca di una nuova sistemazione dopo aver concluso la stagione in prestito all', con la speranza di vivere un'esperienza da protagonista anche in ottica Mondiale 2026. Un nome non del tutto nuovo al mondo bianconero, a cui era già stato accostato più volte negli ultimi anni.Rashford, come detto, aveva iniziato l'annata 2024-25 con i Red Devils per poi trasferirsi a gennaio all'Aston Villa, con cui ha trovato una buona continuità di rendimento collezionando anche quattro presenze (e due assist) in Champions League, oltre alle dieci in Premier League e alle tre in FA Cup. A giugno, poi, il rientro a Old Trafford, dove però la sua avventura è ai titoli di coda. Da capire se per la Juventus diventerà davvero un'idea concreta oppure se è destinato a rimanere solo una suggestione.