Ci sono anche gli occhi della Juventus per Dan Ndoye del Bologna. Lodovico Spinosi, membro dell’entourage del calciatore svizzero, ha parlato ai microfoni di TvPlay.“Posso dirvi che è attenzionato non solo dalle squadre italiane, ma anche da quelle straniere. La fortuna è che si trova in una società come il Bologna, super sana, che farà la Champions League. Ad oggi non c’è nulla di concreto se non manifestazioni di interesse. C’è di vero che sta facendo tanto bene e tutti se ne stanno rendendo conto per quanto sia determinante nell’uno contro uno, grazie alla sua velocità. Riesce anche a giocare da quinto, pur nascendo come giocatore offensivo. È un giocatore completo che se riuscirà ad essere più decisivo davanti sarà di un club di primissima fascia”.