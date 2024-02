Come riportato da Calciomercato.com, c'è anche lasulle tracce di Marco, centrocampista classe 2000 osservato da vicino all'Allianz Stadium nel match di domenica contro ilin cui ha messo a segno il gol del momentaneo 1-2 degli ospiti. I rapporti tra i bianconeri e il club ciociaro sono buoni, come testimoniato dalle recenti operazioni che hanno coinvolto i giovani, ma la concorrenza non manca: su di lui, in particolare, c'è l'. Intanto il cartellino di Brescianini è già valutato almeno 10 milioni di euro: sulla sua rivendita, inoltre, detiene una percentuale del 50% il, che nei mesi scorsi lo ha ceduto a titolo definitivo al Frosinone.