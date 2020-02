La Juventus è una delle squadre interessate al centrocampista del Chelsea Ngolo Kante che ha già avuto Maurizio Sarri come allenatore, proprio al Chelsea. I bianconeri sono interessati al francese ma secondo quanto riporta Calciomercato.com il campione del mondo vorrebbe restare a Stamford Bridge ancora per un'altra stagione. In tutto questo i bianconeri continuano a guardarsi attorno in cerca di rinforzi per la linea mediana. Oltre a Kulusevski arriverà minimo un altro colpo e il grande sogno è quello di Paul Pogba.