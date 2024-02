La Juventus cerca qualità da aggiungere al suo organico e, secondo quanto riferisce stamane Tuttosport, gli uomini-mercato avrebbero messo nel mirino in particolare Albert Gudmundsson, trascinatore del Genoa e autore fin qui di 11 gol e tre assist tra campionato e Coppa Italia in questa stagione. Il 26enne islandese, però, costa tanto. Ma l'esigenza di far cassa da parte del club ligure e l'ambizione agonistica del giocatore potrebbero spingere quest'ultimo lontano da Pegli. A patto che gli acquirenti si presentino a Villa Rostan con l'offerta adeguata: ossia non meno di 35 milioni di euro. E' quella la base d'asta da cui i rossoblù vogliono partire per discutere l'eventuale addio di Gudmundsson.