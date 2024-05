Greenwood, quanto guadagna e quanto scade il contratto

La Juventus sta pensando a Mason Greenwood per rinforzare il reparto offensivo. Al momento non c'è ancora una trattativa ma l'interesse per il talento inglese è certo. Greenwood dopo il periodo complicato vissuto a livello personale, ha ritrovato serenità al Getafe, dove si è trasferito in prestito dal Manchester United.Greenwood difficilmente tornerà a Manchester; la strada più probabile è quella di un addio. Il classe 2001 guadagna 4 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025 con i Red Devils, fattore che può facilitare la trattativa con la Juventus.