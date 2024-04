Una stagione super, una stagione da sorpresa. Morten Frendrup si è preso i riflettori del calcio italiano e ora in molti lo vogliono. Il centrocampista danese, partito dal Brondby, è arrivato al Genoa nel gennaio 2022 per 3,9 milioni di euro, ma ora vale molto di più. Dopo un'ottima annata e la promozione in Serie A, ecco che si è ripetuto al massimo livello, diventando uno dei protagonisti della stagione del Grifone, che viaggia verso la salvezza tranquilla. Per lui un gol e 5 assist, ma soprattutto un rinnovo fino al 2028, che ne ha aumentato il valore sul mercato. La Juventus è già rimasta impressionata da lui e potrebbe presto affondare il colpo.