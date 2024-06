L'indiscrezione è stata lanciata ieri da SportMediaset: lasarebbe tornata a pensare a Davide, già nel mirino la scorsa estate prima che si trasferisse all'. L'idea, comunque, non sembra praticabile, per quanto il centrocampista azzurro stia un po' alzando la voce con i nerazzurri per incrementare il proprio minutaggio (cosa che ha spinto qualcuno a credere che fosse legata proprio all'interesse manifestato da un'altra big). Il club milanese, infatti, non ha nessuna intenzione di rinforzare un'avversaria come la Juve, con cui non ha avuto contatti, inoltre non ritiene Frattesi un uomo-mercato.