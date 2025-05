Juventus, su cosa ha lavorato Tudor verso la Lazio. Fissata la conferenza stampa

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

Bianconeri in campo nella mattinata di oggi, 8 maggio 2025, al Training Center. Il gruppo, come da programmi, si è ritrovato alla Continassa alla vigilia della partenza per Roma, dove laè attesa in campo allo Stadio Olimpico alle 18.00 di sabato 10 maggio contro la Come vi abbiamo già raccontato , nel corso dell'allenamento di questa mattina è tornato a lavorare in gruppo, mentreè rimasto a parte, evidentemente ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille che lo ha già costretto a saltare le ultime partite e lo mette in dubbio anche in vista di quella di sabato, potenzialmente decisiva nella corsa alla prossima Champions League. Nel menu dell’allenamento di oggi, come si legge sul sito ufficiale del club,

Quando parla Tudor verso Lazio-Juventus

Domani, 9 maggio, il gruppo si ritroverà al mattino per la rifinitura della vigilia. Dopo la conferenza stampa di Mister Igor Tudor (ore 13.45, in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus.com per gli utenti registrati gratuitamente), la partenza per la Capitale.