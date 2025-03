Juventus, su cosa ha lavorato Tudor al primo allenamento

Getty Images

La Juventus ha inaugurato una nuova settimana di lavoro con il primo giorno di Igor Tudor alla guida della Prima Squadra maschile. Il tecnico croato ha iniziato il suo percorso alla Continassa con grande determinazione, pronto a preparare la squadra in vista della prossima sfida di campionato.All’orizzonte c’è l’importante match contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, valido per la trentesima giornata di Serie A. Tudor avrà pochi giorni per trasmettere le sue idee, ma l’obiettivo è subito chiaro: dare intensità agli allenamenti e imprimere il suo stile di gioco alla squadra.

Nel pomeriggio, il gruppo – ancora privo dei giocatori impegnati con le Nazionali – è sceso in campo al Training Center. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento e torello, la squadra si è concentrata su esercizi tattici mirati allo sviluppo della manovra offensiva. La sessione si è conclusa con una partitella, utile a mettere in pratica le prime indicazioni del nuovo tecnico.Il programma di lavoro proseguirà domani con un nuovo allenamento pomeridiano, mentre si attende il rientro dei Nazionali per avere il gruppo al completo e affinare le strategie in vista della sfida contro il Genoa.