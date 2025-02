Juventus, su cosa ha lavorato la squadra alla Continassa

Juve, il report dell'allenamento

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia contro, laè tornata subito al lavoro per concentrarsi sul prossimo impegno in campionato. I bianconeri scenderanno in campo lunedì 3 marzo alle 20:45, quando affronteranno l’Hellas Verona all’Allianz Stadium.Nella sessione odierna di allenamento al Training Center della Continassa, il gruppo è stato diviso in due: i giocatori che hanno disputato l’intera partita contro l’Empoli hanno svolto una seduta di scarico per recuperare le energie, mentre chi è rimasto in panchina o è entrato a gara in corso si è concentrato su esercizi atletici e tecnici. Dopo il consueto riscaldamento, il lavoro si è focalizzato su attività con e senza palla per mantenere alta l’intensità fisica e tattica.

L’obiettivo della squadra è lasciarsi alle spalle la delusione della Coppa Italia e ripartire con il giusto atteggiamento in campionato, dove il quarto posto rimane l’obiettivo principale per garantirsi un posto nella prossima Champions League.