Juventus e Milan oltre a contendersi il secondo posto in campionato, hanno tanti obiettivi in comune sul mercato. Secondo quanto riferisce La Stampa, la corsa è aperta anche per il talento 16enne Francesco Camarda: il più giovane esordiente della Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni) non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e la Juve studia il colpo per il futuro. Il Classico d’Italia non finisce mai. Camarda ha fin qui segnato 13 gol con la Primavera in stagione ed ha vestito la maglia della prima squadra in due occasioni.