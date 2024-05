Calafiori, un giocatore totale, moderno. Lo sa bene Thiago Motta che l’ha messo in cima alla lista dei desideri per la campagna acquisti estiva, lo sa bene la Juve che si è mossa in anticipo, avviando i contatti già durante l’inverno col suo agente Alessandro Lucci e prendendo così la pole position. Con il giocatore che spera di poter essere bianconero entro qualche settimana. Per accontentarlo Giuntoli è intenzionato a giocarsi la carta di una contropartita per soddisfare i rossoblù: come scrive Tuttosport,Tra loro potrebbe nascondersi il jolly giusto per sbloccare la trattativa e permettere a Motta e Calafiori di ricongiungersi a luglio in bianconero. La trattativa sta, infatti, per entrare nel vivo.