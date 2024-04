Apre così il Corriere dello Sport, che spiega come la Juve abbia scelto e punti con decisione sul difensore rivelazione del Bologna. Il centrale classe 2002, sbocciato nella Roma e consacratosi ora sotto la guida tecnica di Thiago Motta, è l'identikit del rinforzo scelto per proseguire il rinnovamento della retroguardia, in particolare sul versante del centro-sinistra. E la Juve fa sul serio: i contatti tra le parti sono vivi e proseguono serrati anche recenti e ci sarebbe stata anche un'apertura del ragazzo, che gradirebbe la prospettiva del salto in alto in bianconero. Il Bologna punta ad incassare 25-30 milioni dal suo eventuale sacrificio, cifra sulla quale la Juve vorrebbe lavorare. L'intenzione è quella di abbassare l'apporto cash inserendo contropartite tecniche (Miretti e Nicolussi Caviglia).