L'impatto sul campionato, i gol per il suo Genoa: così Albertsi è ritagliato un ruolo da protagonista in Serie A. E anche nel prossimo mercato. Dopo il no alla Fiorentina nelle ultime ore di gennaio, ecco che la prossima estate diventa il momento giusto per l'addio, per tutti, e il prezzo c'è già. Il classe 1997 ex Az Alkmaar classe 1997 vale tanto e l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez su di lui ha detto: "Barone mi ha chiamato mentre ero a pranzo e io gli ho detto: "Non vendo Gudmundsson, ti dico una cifra alta oggi e te la dirò sempre più alta perché non voglio perderlo". Gli dissi 30 più bonus, ma poi aggiunsi: "Se mi chiami domani, te la alzo e ti dirò 40 perché non lo vendo". E in estate? "Se questa estate arriveranno 35 milioni, ci ragioneremo. I giocatori sono transitori". Il club non si opporrà in estate davanti a queste cifre, che sono importanti, ma alla portata di tanti top club e non solo. C'è la Juventus, con il Napoli, ma anche Tottenham e Newcastle.