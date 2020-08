Esattamente alle 23.16 di questo sabato 1 agosto 2020 la Juventus alza in un Allianz Stadium naturalmente vuoto il trofeo dello scudetto, il nono consecutivo. Conquistato con fatica, appena a +1 sull'Inter con un vistoso calo di prestazioni nel finale. Ma anche quest'anno i bianconeri hanno fatto valere i loro gradi di dominatori del campionato italiano, ed eccoli quindi esultare con il trofeo in mano sul palco della Lega Serie A!

UNO PER UNO - A premiare i giocatori e mister Sarri sono stati due esponenti della Lega, Paolo Dal Pino e Luca Iosi. I giocatori sono entrati sul palco a ricevere la medaglia uno alla volta, a partire da Szczesny che ha portato il bottiglione da stappare, e via di seguito in rigoroso ordine di numero di maglia. Con l'eccezione di capitan Chiellini, chiamato per ultimo. Particolare enfasi dello speaker al momento di chiamare Ronaldo, che a sua volta ha esultato con particolare fervore.

FOTO DI RITO - La Juve ha alzato il trofeo sul palco per poi trasferirsi in mezzo al campo sotto all'arco della Serie A, dove ha esultato e posato per le foto di rito di gruppo. Il tutto sempre in uno Stadium "al buio" per esaltare i giochi di luce tricolori sugli spalti e le luci sui giocatori. Atmosfera simile a quella dei riscaldamenti prepartita dei bianconeri, con tanto di Thunderstruck degli Ac/Dc dagli altoparlanti dello stadio. Molto bello vedere un Sarri vestito di tutto punto cantare e gioire insieme ai suoi giocatori.

Segui insieme a noi la festa bianconera, qui sotto c'è la gallery con tutte le foto