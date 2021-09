. E' già stato in prova al Bayern Monaco, da anni partner della franchigia texana, durante l’offseason del campionato nordamericano e continua a monitorarne i passi in vista del futuro, ma tante europee ora ci hanno messo gli occhi. E provano l'anticipo. Tra queste la, che si è messa sulle tracce di un giocatore che sarà il simbolo degli USA nei prossimi anniPepi è già diventato il giocatore più giovane ad aver segnato una tripletta in un match di MLS, realizzata in soli 23 minuti, contro i Los Angeles Galaxy. Il primo gol in MLS, realizzato a marzo 2020, del resto lo aveva già collocato tra i predestinati: rete del 2-2, al 96' contro contro il Montreal Impact per far impazzire Dallas. Questo suo bruciare le tappe piace e convince.Intanto, anche il Milan si è informato. Il salto può arrivare, le qualità non mancano.