Come la Juventus si è già 'smentita' sulla strategia di mercato

Perché la Juventus si è già 'smentita' sulla strategia di mercato

Qualcuno sui social ci ha già ironizzato, sostenendo che quel numero di acquisti indicato dalla dirigenza fosse da riferire a ogni singolo reparto. Non era così, ovviamente. E non può essere così, ragionevolmente, in una fase che, come detto, non è da intendersi come l'ennesima rivoluzione, nonostante la novità in panchina e pure gli avvicendamenti ai vertici del club.da un attacco che potrebbe cambiare radicalmente volto con Jonathan David e Randal Kolo Muani (in attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic), a una difesa che alla prima vera prova al Mondiale ha dimostrato di essere troppo vulnerabile, per quanto faccia ben sperare il ritorno in panchina di Gleison Bremer.E anche qui i nomi si sprecano, tra quelli più o meno noti individuati dalla nuova dirigenza guidata da Damien Comolli e quelli suggeriti dallo stesso Tudor. Che è il primo, evidentemente, ad avere chiara la situazione della sua squadra, come hanno dimostrato le sue parole nell'ultimo post partita:. Ma che cosa significa? Che, come detto, la difesa nella sua composizione attuale (e nell'interpretazione tattica del tecnico croato) non può bastare per affrontare una nuova stagione con ambizioni importanti, che sulle fasce la Juventus è carente - soprattutto se davvero partiranno sia Timothy Weah che Samuel Mbangula , e posto che un Filip Kostic non fa più al caso di questa squadra - e che davanti serve qualcuno che finalmente possa segnare con continuità, come non accade da qualche anno nella Torino bianconera, ma anche che possa assistere a dovere un Kenan Yildiz che merita di essere valorizzato con tutti i mezzi possibili.Quantomeno se il "tornare a essere competitivi" non è solo uno slogan, ma una vera dichiarazione di intenti sulla quale progettare il futuro.





