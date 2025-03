Scelta la strategia di mercato per l'estate: come si muoverà la Juventus tra difesa, centrocampo e attacco

Marzo non è ancora il mese per iniziare a parlare di nomi in vista dell'estate: ci sono ancora quasi tre mesi di stagione più il, che però è un discorso a parte e arriverà ad esempio dopo la finestra di mercato che ci sarà a inizio giugno. Non è invece presto per individuare la strategia complessiva da portare avanti. E infatti



Juventus, la strategia di mercato per l'estate

Hancko obiettivo numero uno in difesa



Douglas Luiz via? Come si muoverà la Juve a centrocampo

Da Kolo Muani a Vlahovic: la strategia in attacco

Il finale di stagione servirà alla Juve per valutare tutta la rosa e di conseguenza fare dei ragionamenti sulle individualità. C'è chi ha deluso ma che ancora ha la fiducia del club, come ad esempiCi sono situazioni che sembrano già in gran parte segnate, come quella die altre in cui dovrà essere brava la dirigenza bianconera a muoversi, come con Kolo Muani . Ci sarà sicuramente ancora tanto lavoro per Giuntoli e la sua squadra. Ecco però quale sarà la strategia generale del club.La Juventus non attuerà, almeno nei piani iniziali, un'altra rivoluzione come quella dell'estate scorsa ma comunque è intenzionata a rinnovare.Dalla difesa all'attacco, passando per il centrocampo, c'è la volontà di rafforzare la squadra con tre operazioni importanti, una per "zona" di campo. Non saranno ovviamente le uniche, ma quelle attorno al quale si costruirà il mercato bianconero.In difesa, ad esempio, oltre alla strategia, c'è anche il profilo che la Juve ha individuato da tempo, quello d, per cui già sono stati portati avanti i contatti con l'entourage. La Juve sa quello di cui c'è bisogno per acquistarlo dal Feyenoord, che non farà muro come successo a gennaio. Altre operazioni sono già in "programma", su tutte quella di Kalulu, che la Juve riscatterà dal Milan. Mentre si dovrà eventualmente ripartire da zero per trattenere Renato Veiga.Il centrocampo è stato il reparto più rinnovato e su cui la Juve ha fatto gli investimenti più importanti. Douglas Luiz, Koopmeiners e Thuram; quasi 150 milioni in tre. Nonostante questola cui partenza non è da escludere e l'addio di Nicolò Fagioli, che non è stato sostituito.A gennaio è arrivato Kolo Muani, il cui futuro però sarà ancora da decidere. E Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Oltre a Milik, per cui si cercherà una soluzione. E quindi? C'è un intero reparto in ballo, c'è un intero attacco - inteso nel ruolo di centravanti - da ricostruire. Ecco, almeno un colpo importante ci sarà sicuro.